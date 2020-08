Come imparare a suonare la batteria (senza batteria) (Di venerdì 28 agosto 2020) imparare a suonare uno strumento senza neppure osservarlo né toccarlo? Strano ma vero, perché la batteria virtuale sviluppata da Freedrum prevede le bacchette ma non i piatti. Ciò non significa che sia un gioco e non si possa apprendere l’arte della percussione, anche se invece che sui tamburi si rilasciano colpi nell’aria, seguendo quanto indicato dal software dedicato per smartphone o pc, tramite un sistema che ricorda Guitar Hero. Con questo sistema pensato per chi vuole scoprire il mondo del tamburi ma ne sa poco o nulla, tramite l’app (iOS, Android, Windows e macOS) e le cuffie o gli auricolari da indossare per ascoltare il brano in esecuzione, il batterista può suonare i brani preferiti e scoprire ogni volta durata e intensità ... Leggi su wired

