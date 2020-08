Calciomercato, continua il valzer di attaccanti. Nuovo difensore all’Atalanta, testa a testa Genoa-Udinese (Di venerdì 28 agosto 2020) E’ stata una giornata chiave sul fronte Calciomercato. In particolar modo a tenere banco è il valzer di attaccanti che riguarda le squadre del campionato di Serie A: in particolar modo Juventus, Roma e Napoli. Ecco tutte le operazioni nel dettaglio che riguardano anche l’estero. valzer attaccanti – Milik è sempre più vicino alla Roma, il polacco sembra indirizzato ad accettare la corte dei giallorossi. L’ok definitivo libere Dzeko per la Juventus, il bosniaco è l’uomo in pole per diventare il Nuovo centravanti bianconero sia per le preferenze di Pirlo che per una questione economica. Molto difficile arrivare a Suarez. Nome interessante anche per la Lazio, si tratta dello spagnolo Carlos Fernandez, di proprietà del ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato continua Calciomercato LIVE - Genoa: esonerato Nicola, ufficiale Maran. Chillwell al Chelsea libera Emerson per l’Inter La Gazzetta dello Sport Lazio, Guerrieri lascia il ritiro: andrà alla Salernitana. Milinkovic: «Champions? Non vedo l’ora»

Porte girevoli. Pepe Reina arriva, Guido Guerrieri lascia Auronzo di Cadore. Il portiere cresciuto nelle giovanili biancocelesti andrà il prestito alla Salernitana in Serie B. Il suo cartellino rester ...

Calciomercato Inter: doppio colpo in difesa

Inter, si lavora per sistemare la difesa di Antonio Conte. Come riportato da Tuttosport, potrebbero essere due i in rinforzi in corsia. L’Inter è al lavoro per sistemare la formazione di Antonio Conte ...

