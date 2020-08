Bernardeschi Juventus, il calciatore ha deciso dove andrà (Di venerdì 28 agosto 2020) Federico Bernardeschi vuole continuare a giocarsi le sue carte con la maglia bianconera anche dopo l’arrivo di Andrea Pirlo. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, il ragazzo, molto acclamato al JMedical, avrebbe anche rifiutato il Napoli. Il no alla società partenopea farebbe sfumare definitivamente la trattativa che porterebbe Arkadiusz Milik alla Continassa. Juventus: Bernardeschi vuole restare L’ex esterno della Fiorentina, inoltre, ha anche rifiutato la Roma, con la quale i dirigenti di Agnelli stanno trattando l’arrivo di Edinz Dzeko. Leggi anche:Aouar Juventus: “Io via dal Lione? Non mi pongo questa domanda” L’unica soluzione che farebbe cambiare idea al numero 33 è il trasferimento all’estero dove, sicuramente, non dovrà ridursi lo ... Leggi su juvedipendenza

