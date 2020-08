“Beccati così!”. Maria Elena Boschi e ‘lui’, la paparazzata-boom non lascia più dubbi (Di venerdì 28 agosto 2020) Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono ormai fidanzati ufficialmente. E infatti dopo mesi di avvistamenti, pettegolezzi e indiscrezioni, Berruti ha confermato la storia d’amore in tv, quando era ospite di ‘C’è tempo per’, la trasmissione mattutina condotta da Beppe Convertini e Anna Falchi. “Sì, sì sono innamorato – ha confessato l’artista romano parlando della bella Maria Elena – Vi ringrazio ed è vero avete ragione, siamo una bellissima coppia, avremo modo di riparlare di questo”. E poi ancora: “Questo è un qualcosa che lascio fare ad altri perché non lo so fare, sono molto riservato, a questo punto è inutile negarlo ci sono delle foto, dei contatti, però ecco non dico nulla di ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : “Beccati così” Stephen Amell accusato di razzismo. Esplode la polemica su Twitter Teleblog