Al Mugello fino a 3 mila spettatori per il Gp della Toscana (Di venerdì 28 agosto 2020) FIRENZE (ITALPRESS) – Saranno al massimo 3000 gli spettatori che potranno assistere al Gran Premio della Toscana di Formula 1 – Ferrari 1000 in programma per domenica 13 settembre all’autodromo del Mugello. Lo stabilisce un’ordinanza che il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, firmerà nelle prossime ore. Ognuna delle tre tribune di cui dispone l’impianto potrà ospitare al massimo 1000 persone, nel rispetto delle norme nazionali. Inoltre saranno assicurati parcheggi dedicati, misurazione della temperatura corporea, distanziamento, mascherine, accessi riservati al pubblico come previsto dalle disposizoni nazionali e nel piano presentato dalla direzione dell’Autodromo del Mugello e valutato ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Italpress : Al Mugello fino a 3 mila spettatori per il Gp della Toscana - CorriereCitta : Al Mugello fino a 3 mila spettatori per il Gp della Toscana - Marylena_88 : RT @Sport_Mediaset: La #F1 riapre al pubblico ?? Il 13 settembre al #Mugello fino a 3000 persone potranno assistere alla gara dalle tribune… - Sport_Mediaset : La #F1 riapre al pubblico ?? Il 13 settembre al #Mugello fino a 3000 persone potranno assistere alla gara dalle tri… - DanielePezzini : Quella del #Mugello sarà la prima gara stagionale aperta al pubblico. Per il #GPToscanaFerrari1000 previsti fino a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mugello fino Al Mugello fino a 3 mila spettatori per il Gp della Toscana LiberoQuotidiano.it Al Mugello fino a 3 mila spettatori per il Gp della Toscana

FIRENZE (ITALPRESS) – Saranno al massimo 3000 gli spettatori che potranno assistere al Gran Premio della Toscana di Formula 1 – Ferrari 1000 in programma per domenica 13 settembre all’autodromo del Mu ...

GP Italia, trofeo speciale ACI tra le gare di Monza (fino al 2025), Mugello e Imola

Mentre a Spa Francorchamps si vive la vigilia del GP del Belgio, a Milano si respira aria di GP d’Italia a Monza. Sette giorni e si correrà nel Tempio della velocità, appuntamento ancora a porte chius ...

FIRENZE (ITALPRESS) – Saranno al massimo 3000 gli spettatori che potranno assistere al Gran Premio della Toscana di Formula 1 – Ferrari 1000 in programma per domenica 13 settembre all’autodromo del Mu ...Mentre a Spa Francorchamps si vive la vigilia del GP del Belgio, a Milano si respira aria di GP d’Italia a Monza. Sette giorni e si correrà nel Tempio della velocità, appuntamento ancora a porte chius ...