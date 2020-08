Wall Street si conferma positiva grazie alla Fed (Di giovedì 27 agosto 2020) (Teleborsa) – Wall Street conferma un timido guadagno a metà giornata, sostenuta dalla conferma del cambio di strategia della Fed, che ha fissato un target di inflazione media del 2% non rigido, vale a dire che i tassi potranno restare bassi anche con il superamento di questa soglia. A New York, il Dow Jones che sta mettendo a segno un progresso dello 0,66%, mentre l’S&P-500, che aveva di recente aggiornati i record, sosta sui 3.483 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,48%); sulla parità l’S&P 100 (+0,03%). Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori finanziario (+1,86%), sanitario (+0,85%) e beni di consumo per l’ufficio (+0,83%). Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti telecomunicazioni (-1,33%), ... Leggi su quifinanza

amaryllide1 : RT @icebergfinanza: Gli americani invece di buttare giù statue e fare la fila alle regional food banks per un tozzo di pane, dovrebbero mar… - Splenetico : RT @icebergfinanza: Gli americani invece di buttare giù statue e fare la fila alle regional food banks per un tozzo di pane, dovrebbero mar… - icebergfinanza : Gli americani invece di buttare giù statue e fare la fila alle regional food banks per un tozzo di pane, dovrebbero… -