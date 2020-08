UFFICIALE Milan, Pepe Reina ceduto alla Lazio (Di giovedì 27 agosto 2020) Il Milan ha comunicato la cessione di Pepe Reina alla Lazio Ora è UFFICIALE, Pepe Reina è un nuovo calciatore della Lazio. Ad annunciarlo, la squadra rossonera attraverso un comunicato UFFICIALE. «AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Josè Manuel Reina Pàez alla SS Lazio. Il Club rossonero augura al calciatore le migliori soddisfazioni per le prossime stagioni sportive». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Terza squadra italiana per Pepe Reina. Il portiere spagnolo, che ha giocato per Napoli e Milan, ora farà parte della Lazio. L’ex Bayern Monaco, infatti, ha firmato con la società biancoceleste, dopo a ...Arriva il comunicato ufficiale da parte della Lazio: Reina passa a titolo definitivo al club biancoceleste. Mancava solo il comunicato per rendere ufficiale a tutti gli effetti il passaggio di Pepe Re ...