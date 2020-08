Torino, Cairo: “Porte aperte per chi vuole andare via”. Poi Izzo, Belotti, un annuncio e il futuro del club (Di giovedì 27 agosto 2020) Il presidente del Torino Urbano Cairo, in un’intervista concessa a ‘La Stampa’, ha fatto il punto sulle strategie di mercato granata, mettendo in chiaro alcune cose: “Non rifarò l’errore di un anno fa: porte aperte per chi vuole andare via, ma Belotti ce lo teniamo, non è in discussione. Izzo? Vediamo, ha molte richieste. A dirla tutta, diversi nostri giocatori sono richiesti: se partirà qualcuno sapremo come sostituirlo”. Poi annuncia: “Stiamo lavorando per l’acquisto di un play davanti alla difesa“. Sul futuro del club: “La nostra è una società economicamente sana che ha un appeal importante, ma non è mia intenzione cedere le ... Leggi su calcioweb.eu

