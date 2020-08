Tiziano Ferro, il triste annuncio: è morto Beau (Di giovedì 27 agosto 2020) Sembrava che il peggio forse ormai passato, rimasto alle spalle di questa triste parentesi di vita che fa parte ora dei ricordi di Tiziano Ferro. Appena qualche ora fa, con molta felicità, il cantante aveva pubblicato sui social il commovente video in cui riabbracciava finalmente il suo Beau, il dobermann che in questi giorni aveva subito una delicata operazione ma che sembrava aver vinto la battaglia. Purtroppo, appena qualche minuto fa, la triste notizia che Beau non ce l’ha fatta. Il dolore di Tiziano Ferro: “Beau non ce l’ha fatta“ “Beau non ce l’ha fatta“, inizia così il triste sfogo di Tiziano ... Leggi su thesocialpost

