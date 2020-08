Temptation Island: Lara Zorzetto Diventa Mamma! Problemi Durante il Parto! (Di giovedì 27 agosto 2020) Un’ex protagonista di Temptation Island, Lara Zorzetto, che nel reality delle tentazioni riuscì a prendersi una bella rivincita per tutti gli insulti ricevuti dal fidanzato (ora ex), è Diventata mamma per la prima volta! Ecco di chi si tratta e come ha affrontato la gravidanza. Lara Zorzetto, dopo la fine dell’edizione 2016 di “Temptation Island”, era Diventata un po’ l’eroina di tutte le ragazze: terminato il suo percorso nel reality delle tentazioni a fianco di Michael De Giorgio, davanti all’ultimo falò di confronto si era presa una bella rivincita contro il fidanzato (Diventato poi ex), arrivando a rispedirgli in faccia tutti gli insulti ... Leggi su gossipnews.tv

