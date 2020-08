SMA: risdiplam primo farmaco orale approvato (Di giovedì 27 agosto 2020) Atrofia muscolare spinale: l’agenzia statunitense Fda approva il risdiplam. Sarà il primo farmaco orale per pazienti pediatrici e adulti L’Fda ha autorizzato il risdiplam facendone il primo trattamento disponibile a domicilio, in quanto somministrato per via orale, per tutti i tipi di atrofia muscolare spinale (SMA) in pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore ai due mesi.… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : SMA risdiplam SMA: risdiplam primo farmaco orale approvato Corriere Nazionale Lotta all'atrofia muscolare spinale:

“L'FDA ha di recente approvato l'uso di risdiplam per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA), in tutte le forme cliniche della patologia sopra i due mesi di età". Così Riccardo Masson, ri ...

Benessere nelle città, Ricerca, SMA, Gender, Sicurezza e mobilità aerea

PER STARE MEGLIO COME CITTADINI EUROPEI E CONOSCERE DIRITTI E TUTTE LE OPPORTUNITA' UTILI - In questa rubrica notizie flash sulle normative europee e internazionali, notizie internazionali ed europee ...

“L'FDA ha di recente approvato l'uso di risdiplam per il trattamento dell'atrofia muscolare spinale (SMA), in tutte le forme cliniche della patologia sopra i due mesi di età". Così Riccardo Masson, ri ...PER STARE MEGLIO COME CITTADINI EUROPEI E CONOSCERE DIRITTI E TUTTE LE OPPORTUNITA' UTILI - In questa rubrica notizie flash sulle normative europee e internazionali, notizie internazionali ed europee ...