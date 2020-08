Si spara un chiodo nel cuore lungo 9 cm, va in ospedale da solo: “Un battito sbagliato e…” (Di giovedì 27 agosto 2020) Sembra la trama di un film, eppure è vera e arriva dal Wisconsin. Quest’uomo sta lavorando alla costruzione di una casa quando, per errore, si spara un chiodo nel cuore con una sparachiodi. Quello che farà dopo ha dell’incredibile. Si spara un chiodo nel cuore accidentalmente, mentre maneggia una sparachiodi. È il suo lavoro, sta costruendo una casa ed è abile nel suo mestiere. Eppure stavolta qualcosa va storto: un errore che poteva capitare a chiunque, anche ai migliori. Ma quest’uomo, Doug Bergeson, nell’assurdità dell’incidente decide di andare da solo in ospedale… con un chiodo da 9 cm nel cuore. A raccontarlo ... Leggi su velvetgossip

