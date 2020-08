Senago, allagate le case comunali, arrivano i Vigili del Fuoco | VIDEO (Di giovedì 27 agosto 2020) Vigili del Fuoco a Senago, in via Repubblica, per l allagamento delle case comunali adiacenti al Municipio. Ad accorgersi della situazione alcuni inquilini che hanno visto fuoriuscire da un appartamento del terzo piano una grande quantità di acqua. Nel giro di pochi minuti la palazzina si è completamente allagata. Sul posto la Polizia Locale ha … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Senago, allagate le case comunali, arrivano i Vigili del Fuoco VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

zazoomblog : Senago allagate le case comunali arrivano i Vigili del Fuoco VIDEO - #Senago #allagate #comunali #arrivano - ilNotiziarioInd : Senago, allagate le case comunali, arrivano i Vigili del Fuoco | VIDEOIl Notiziariohttps://www.ilnotiziario.net/wp/… -

Ultime Notizie dalla rete : Senago allagate Senago, allagate le case comunali, arrivano i Vigili del Fuoco | VIDEO Il Notiziario Senago, allagate le case comunali, arrivano i Vigili del Fuoco | VIDEO

Vigili del fuoco a Senago, in via Repubblica, per l allagamento delle case comunali adiacenti al Municipio. Ad accorgersi della situazione alcuni inquilini che hanno visto fuoriuscire da un appartamen ...

Vigili del fuoco a Senago, in via Repubblica, per l allagamento delle case comunali adiacenti al Municipio. Ad accorgersi della situazione alcuni inquilini che hanno visto fuoriuscire da un appartamen ...