Regionali fatali. Lo spettro di D'Alema che aleggia su Conte (e Zingaretti) (Di giovedì 27 agosto 2020) Roma. Fu il cinquantacinquesimo governo della Repubblica Italiana, ricorda Wikipedia, il terzo della XIII legislatura. Rimase in carica dal 22 dicembre 1999 al 26 aprile 2000, per un totale di 126 giorni, ovvero 4 mesi e 4 giorni. Ma perché così poco? “Perché ci furono le elezioni Regionali, le perd Leggi su ilfoglio

Ultime Notizie dalla rete : Regionali fatali

Il Foglio

Roma. Fu il cinquantacinquesimo governo della Repubblica Italiana, ricorda Wikipedia, il terzo della XIII legislatura. Rimase in carica dal 22 dicembre 1999 al 26 aprile 2000, per un totale di 126 gio ...L'ammodernamento e la messa in sicurezza delle arterie stradali rappresentano da almeno trent'anni una priorità affermata dal e per il Salento. Ma, a conti fatti, nello stesso arco di tempo, le istitu ...