Quale è il destino di «Ballando con le Stelle 2020»? (Di giovedì 27 agosto 2020) L’auto-isolamento dei protagonisti, il rispetto di tutte le norme di sicurezza tra le maestranze e persino un’anti-giuria popolare per mettere un po’ di pepe e creare nuove dinamiche di gioco. Non si può certo dire che Milly Carlucci non abbia pensato a tutto per rendere la nuova edizione di Ballando con le Stelle appetibile per il pubblico, ed è per questo che dispiace che il programma sia stato sospeso per 48 ore, in attesa di capire se andrà in onda come previsto il 12 settembre su Raiuno o sarà costretto a un nuovo rinvio dopo quello della scorsa primavera. Il motivo è, come ha spiegato la padrona di casa, la positività al Covid del ballerino Samuel Peron, che quest’anno sarebbe dovuto essere in coppia con Rosalinda Celentano, risultata negativa al tampone. Leggi su vanityfair

La nuova edizione di «Ballando con le Stelle», il cui debutto è previsto per il 12 settembre in prima serata su Raiuno, è stata sospesa per 48 ore dopo che il ballerino Samuel Peron è risultato positi ...

