Previsioni Meteo del Pomeriggio di Giovedì 27 Agosto 2020 (Di giovedì 27 agosto 2020) Ecco le Previsioni Meteo del 27 Agosto 2020, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it Il Meteo Al Nord Oggi 27 Agosto 2020 Al Pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità su tutte le regioni, possibili acquazzoni sulle Alpi orientali. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati da nord ovest. Mari mossi o poco mossi. Il Meteo Al Centro … Leggi su periodicodaily

