Morta la prof. di Amici, addio a Rita Speranza (Di giovedì 27 agosto 2020) Per ben sette stagioni è stata una delle protagoniste assolute di “Amici di Maria De Filippi”. Amata ma anche temuta per i suoi giudizi spesso severi, la prof. Rita Speranza era il punto di riferimento del “pubblico parlante”, ovvero di quel nutrito gruppo di opinionisti popolari che animavano le puntate del talent show di Canale 5. È Morta all’età di 74 anni a Roma: è stato il figlio Francesco a darne l’annuncio con un post pubblicato sul profilo Facebook della donna. Mercoledì 26 agosto, si sono celebrati i funerali. Napoletana ma trapiantata a Roma, era un’insegnante di Lettere con la passione per la musica e lo spettacolo. Nel corso della sua carriera ha rivestito anche il ruolo di attrice teatrale e di ... Leggi su ilfattoquotidiano

