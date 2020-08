Milan, le richieste di Donnarumma e Romagnoli (Di giovedì 27 agosto 2020) Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, una volta chiusa la questione Ibrahimovic, il Milan e Raiola dovranno sedersi nuovamente al tavolo per altre due importantissime partite. I nomi sul piatto sono il solito ... Leggi su sportevai

Il Milan vuole blindare Gianluigi Donnarumma. Terminata la trattativa per Zlatan Ibrahimovic, la società rossonera parlerà con Mino Raiola del portiere. Zlatan Ibrahimovic è ormai a un passo dal rinno ...Sono settimane delicate per decidere il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese sta trattando da giorni con il Milan per capire se ci siano o meno i presupposti per restare ancora in ross ...