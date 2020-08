Milan: amichevole col Monza il 5 settembre (Di giovedì 27 agosto 2020) Berlusconi e Galliani torneranno da “avversari” in quel di Milanello. Tramite il profilo Twitter del club rossonero è stata annunciata infatti l’amichevole tra Milan e Monza il 5 settembre. #MilanMonza friendly match on Saturday 5 September at 8.45 pm: LIVE on our Apphttps://t.co/k2zluibzhx La seconda amichevole della stagione sarà contro l’@ACMonza: LIVE sulla nostra App e @MilanTV (SKY Canale 230 e @DAZN IT) alle 20.45 di sabato 5 settembre#SempreMilan pic.twitter.com/5IkJctfXoZ — AC Milan (@acMilan) August 27, 2020 Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

