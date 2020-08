LIVE – Ciclismo, Europei 2020 prova in linea donne Elite: tutti gli aggiornamenti (DIRETTA) (Di giovedì 27 agosto 2020) La DIRETTA scritta della prova in linea donne Elite degli Europei 2020 di Ciclismo su strada in corso nella cittadina francese di Plouay. Le atlete si giocano oggi il titolo continentale su un percorso di 109,2 chilometri caratterizzato da otto giri del circuito di 13,6 km. L’Italia si gioca le sue carte con Marta Bastianelli, campionessa del 2018, oltre ad Elisa Longo Borghini, Elena Cecchini, Soraya Paladin, Marta Cavalli, Tatiana Guderzo, Katia Ragusa e Maria Giulia Confalonieri. Grande attenzione alla corazzata olandese, che presenta al via la campionessa uscente Pieters e la campionessa mondiale Van Vleuten oltre ad Anna van der Breggen e Marianne Vos. Sportface.it vi racconterà la corsa fin dalla partenza, per non farvi perdere ... Leggi su sportface

