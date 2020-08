Lara Zorzetto ha partorito: il figlio si chiama Leonardo (Di giovedì 27 agosto 2020) Ex protagonista di Temptation Island, oggi mamma. Lara Rosie Zorzetto ha partorito. L'annuncio è arrivato dalla stessa influencer su Instagram, dove ha pubblicato il numero della culla e i dettagli sulla nascita del pargolo, Leonardo (il nome, fino all'ultimo, è stato in ballottaggio con Edoardo). "E' nato alle 16:31 e pesa 3.340 di puro sorrisone e dolcezza. Non ha voluto aspettare ed è nato prima di 4 giorni della presunta data", ha scritto la neo madre."Spero di potervi mostrare in fretta il suo faccino patatoso e di spiegarvi il perché anche della mi assenza... intanto con questa foto volevo rincuorarvi dati i migliaia di messaggi vostri dove mi state chiedendo, che è nato. C’è stato un “problema” è ho aspettato oggi alle 12:30 per avere risposta ed ... Leggi su blogo

