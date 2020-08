LA “NORMA” DI BELLINI IN SCENA AL LUGLIO MUSICALE TRAPANESE (Di giovedì 27 agosto 2020) Venerdì 28 agosto e in replica il 30 agosto, alle ore 21.00, va in SCENA al Teatro open air “Giuseppe Di Stefano” a Trapani, Norma, il capolavoro di Vincenzo BELLINI, una delle opere più popolari del teatro lirico italiano.Il suo successo e, in particolare, dell’aria “Casta diva”, destinata a diventare uno dei brani lirici più... L'articolo LA “NORMA” DI BELLINI IN SCENA AL LUGLIO MUSICALE TRAPANESE puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

