Killjoy batte Reyn! Il motivo viene svelato durante le battaglie di Valorant. (Di giovedì 27 agosto 2020) Della bella e abile Killjoy abbiamo già parlato da tempo su questo giornale, essendo l’ultimo personaggio che è stato presentato su Valorant, il capolavoro di Riot Games, gli stessi di League of Legends, nonché uno dei giochi più amati dal popolo degli Esports. Killjoy si è presentata da subito un personaggio in grado di dare un eccellente support ai suoi alleati.. e dei letali debuff agli avversari, uno di quelli che hanno subito di più la forza delle sue torrette è proprio uno dei pilastri del gioco, la letale e affascinante Reyna, regina del combattimento singolo, in grado di poter accecare i nemici e poterli ridurre in ginocchio i propri nemici. Ma Killjoy ha una sorpresa per lei Quando l’assassina viola usa la sua tremenda abilità Leer , che ... Leggi su esports247

esports247_it : Killjoy batte Reyn! Il motivo viene svelato durante le battaglie di Valorant. -

Ultime Notizie dalla rete : Killjoy batte Valorant: Riot svela Killjoy, la nuova Agente con la passione per i robot Everyeye Videogiochi