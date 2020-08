Inter, inizia male l’avventura di Lazaro al Gladbach: infortunio in amichevole (Di giovedì 27 agosto 2020) Valentino Lazaro si è infortunato nell’amichevole contro il Greuther Furth Comincia con un intoppo l’avventura di Valentino Lazaro al Borussia MonchenGladbach. L’esterno austriaco, arrivato dall’Inter in prestito oneroso, si è infatti infortunato nell’amichevole contro il Greuther Furth. Lazaro era partito titolare, ma alla mezz’ora di gioco è stato costretto a uscire dal terreno di gioco. Sul profilo Twitter del club tedesco sono apparse le immagini del calciatore accompagnato a bordocampo con l’aiuto di due membri dello staff medico. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Comincia con un intoppo l'avventura di Valentino Lazaro al Borussia Monchengladbach. L'esterno austriaco, arrivato dall'Inter in prestito oneroso, si è infatti infortunato nell'amichevole contro il Gr ...