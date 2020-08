Il sultano Erdogan ci caccia dalla Libia (Di giovedì 27 agosto 2020) Leggo una dichiarazione sul sito dell’ANSA che non mi stupisce – oramai più nulla riesce a sorprendermi: l’Italia è ormai diventata uno staterello di nessun conto – ma sicuramente accresce la mia amarezza. Questa notizia/dichiarazione si lega ad un’altra di non molti giorni fa, che dimostra inequivocabilmente il livello di prestigio internazionale di cui godiamo. 31 luglio: la Libia respinge i militari italiani Incominciamo dalla prima: era il 31 luglio e un aereo militare italiano, un Hercules C 130 proveniente da Pisa con 40 militari a bordo, chiamati a svolgere operazioni di supporto in loco, atterra a Misurata alle 17.30. Ad alcuni militari del Celio e della Brigata Julia è però negata l’autorizzazione allo sbarco da parte delle autorità libiche, perché manca sul ... Leggi su quotidianpost

