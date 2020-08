Il ritorno a scuola produrrà un incremento dei contagi ma è un imperativo. Miozzo (Cts): “L’obiettivo è mantenerle aperte in sicurezza” (Di giovedì 27 agosto 2020) “Se parliamo di scuola siamo consapevoli che questa aggregazione di milioni di studenti e insegnanti, potrebbe produrre un lieve incremento dell’indice di trasmissione Rt. Ci aspettiamo, come sta avvenendo in realtà internazionali, qualche lieve incremento”. E’ quanto ha detto il coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, Agostino Miozzo, in audizione presso la Commissione Cultura della Camera. “Guardiamo con attenzione al trend – ha aggiunto – sapendo che è sotto controllo anche se i numeri sono in ascesa, il sistema territoriale è in grado di monitorare e controllare, non ci sono differenze tra regioni, c’è una diffusa buona cultura sanitaria e una consapevolezza di ciò che è importante fare scoprendo i ... Leggi su lanotiziagiornale

