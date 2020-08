Calciomercato Roma, il Tottenham a Trigoria per trattare Zaniolo (Di giovedì 27 agosto 2020) Calciomercato Roma: il Tottenham vuole Zaniolo, trattativa stoppa sul nascere Nicolò Zaniolo piace al Tottenham e, come riportato da Sky Sport, un emissario degli Spurs è stato oggi accolto negli uffici di Trigoria per trattare il calciatore. Presente anche Claudio Vigorelli, agente del calciatore. La Roma però, dopo un confronto con i nuovi proprietari, ha stoppato sul nascere l’affare. Per Friedkin e i suoi uomini, Zaniolo è un pilastro del nuovo progetto giallorosso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

mirkocalemme : Ieri contatto #Roma - entourage #Milik: bozza d'intesa. Al polacco andrebbe la 9 liberata da #Dzeko, per il quale l… - DiMarzio : Anche #Ausilio potrebbe lasciare l'#Inter, e la #Roma rimane sullo sfondo - DiMarzio : #ASRoma, Schick vicino al Bayer Leverkusen: operazione in stato molto avanzato - infoitsport : Calciomercato, la Roma accelera per Milik: contatti con l’entourage - BelpassoAlberto : RT @FrancescoRoma78: Trattativa tra #Juve e #Napoli per #Milik mai iniziata. Al momento le percentuali sono queste: #Roma 35% #Estero 30% R… -