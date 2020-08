Apple mette i bastoni tra le ruote alla pubblicità personalizzata (Di giovedì 27 agosto 2020) (Foto: Pixabay)Giro di vite sul tracciamento dell’attività degli utenti Apple per la pubblicità online: con il prossimo aggiornamento al sistema operativo iOS 14, gli sviluppatori delle app dovranno chiedere un permesso esplicito per poter seguire l’attività del dispositivo. Dall’altra parte, ogni utilizzatore potrà decidere di non rivelare i dati della sua navigazione, utilizzati dai produttori di app per vendere spazi pubblicitari personalizzati, in base alle ricerche effettuate e alle pagine visitate. La novità riguarda gli aggiornamenti per iOS 14, iPadOS 14 e tvOS 14 e avverrà nelle prossime settimane. alla base c’è il codice Idfa (Id for advertisers) assegnato casualmente da Apple a ogni dispositivo. Monitorando l’attività di questo Id per ... Leggi su wired

coniglione : @_yaoxi_ io uso FB solo su fisso, con la profilazione spenta, con ottocento blocchi su Safari. Quindi non ricevo qu… - StartMagNews : #Facebook mette in guardia gli #inserzionisti sulle modifiche alla #privacy di #Apple apportate su #iOS14: le entra… - fiatdieselgate : @ilpapa17 @MMarkuito @this_is_style @AppleEDU Si ma non è che se xiaomi mette uno vestito alla Steve Jobs a dire on… - ssnowdaisy : Tra poco mi chiama il tipo della apple, spero di poter ripristinare il back up oggi perchè sto telefono così mi mette tristezza - pazborriello : Apple acquista Spaces, la società di che mette volti reali su avatar virtuali #weeklypaz -

Ultime Notizie dalla rete : Apple mette Apple acquista Spaces, la società di che mette volti reali su avatar virtuali macitynet.it Mettere sotto scacco Google e c/o

Recentemente i “quattro grandi” del digitale sono stati ascoltati dalla Commissione giustizia della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. La domanda era se esistesse ancora un mercato funzionan ...

Apple:Facebook, da iOS14 possibile impatto ricavi pubblicità

(ANSA) - NEW YORK, 27 AGO - Facebook attacca Apple. La nuova versione del sistema operativo di Cupertino, è l'accusa, limita le capacità di Facebook di raggiungere gli utenti di iPhone con pubblicità ...

Recentemente i “quattro grandi” del digitale sono stati ascoltati dalla Commissione giustizia della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti. La domanda era se esistesse ancora un mercato funzionan ...(ANSA) - NEW YORK, 27 AGO - Facebook attacca Apple. La nuova versione del sistema operativo di Cupertino, è l'accusa, limita le capacità di Facebook di raggiungere gli utenti di iPhone con pubblicità ...