A Torino aree gioco vietate ai fumatori (Di giovedì 27 agosto 2020) Chi fuma non potrà frequentare giardini, parchi e aree verdi con giochi per bambini e spazi attrezzati per sport. Lo ha deciso la giunta comunale di Torino approvando questa mattina una delibera presentata dall’assessore all’Ambiente Alberto Unia che, oltre a normare gli usi e gli interventi per alberate e spazi verdi di proprietà pubblica e privata, disciplina anche i comportamenti per i frequentatori di parchi e giardini cittadini. La delibera nasce proprio dal fatto che è stata spesso riscontrata la presenza di adulti fumatori che accompagnano i più piccoli nelle aree gioco e viene assunta al fine di tutelare la salute dei più giovani, trasmettere messaggi corretti e favorire la socialità. “Motivi per cui l’Amministrazione ... Leggi su nuovasocieta

