Victor Font è sicuro: “Esiste un’unica possibilità che Messi resti al Barcellona…” (Di mercoledì 26 agosto 2020) "Se c'è anche solo una piccola possibilità di vedere Messi ancora con la maglia del Barcellona, questa passa dalle dimissioni di Bartomeu". Con queste parole Victor Font, candidato alla presidenza del Barcellona, delinea il futuro del numero 10 blaugrana che nelle scorse ore avrebbe comunicato il suo addio al club catalano.Font: "Decisione Messi irremovibile ma..."caption id="attachment 1012227" align="alignnone" width="658" Messi, Getty Images/captionIl candidato alla presidenza del club catalano avrebbe anche rincarato la dose e, come riporta El Transistor, avrebbe chiarito la posizione di Messi: "L'entourage di Messi mi ha detto che la decisione di lasciare il Barcellona è irremovibile. E non risale a due giorni fa, ma da prima ... Leggi su itasportpress

Le strade di Lionel Messi e del Barcellona stanno per separarsi, dopo venti anni insieme. Secondo l’emittente argentina Tyc Sports, infatti, il numero 10 blaugrana avrebbe comunicato via fax al club l ...Riunione d'urgenza. La crisi del Barcellona tiene banco, tanto che Leo Messi ieri ha deciso di interrompere le proprie vacanze sui Pirenei per incontrare a casa propria Ronald Koeman, nuovo tecnico bl ...