‘Uomini e Donne’, Giorgia Lucini è incinta del suo secondo bebè: il dolce annuncio! (Video) (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’ex tronista di Uomini e Donne Giorgia Lucini è in attesa del suo secondo figlio e ad annunciarlo è stata lei stessa tramite un dolcissimo Video postato sul suo profilo Instagram: Il tutto accompagnato da parole che non lasciano alcun dubbio sulle emozioni che Giorgia e il compagno Federico Loschi hanno provato una volta scoperta la bella notizia: Stavolta erano le 4:30 del mattino, e quando ho letto incinta il mio cuore è esploso. Non vedo l’ora di vedervi insieme giocare, sorridere, anche bisticciare e poi fare pace e abbracciarvi perché non c’è niente di più forte di un legame fraterno. Sarai il fratellino maggiore migliore che possa esistere al mondo, mentre a te carissimo fagiolino preparati perché il fratellino ... Leggi su isaechia

