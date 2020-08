Un aereo spia americano entra in no fly zone durante esercitazione militare cinese (Di mercoledì 26 agosto 2020) Un aereo spia americano ha violato la no fly zone al di sopra di un tratto di mare dove la Cina sta conducendo una serie di esercitazioni navali scatenando le dure proteste di Pechino. Nella giornata di ieri un Lockheed U-2 ha sorvolato ad altissima quota il Mare di Bohai, davanti alla costa settentrionale cinese, … InsideOver. Leggi su it.insideover

Agenzia_Ansa : La Cina denuncia: 'Un aereo spia Usa nella nostra no-fly zone. 'Un'ovvia provocazione che avrebbe potuto portare a… - sole24ore : Pechino denuncia: aereo spia Usa nella nostra no-fly zone - MediasetTgcom24 : La Cina denuncia: aereo spia Usa nella nostra no-fly zone #cina - ottovanz : RT @Agenzia_Ansa: La Cina denuncia: 'Un aereo spia Usa nella nostra no-fly zone. 'Un'ovvia provocazione che avrebbe potuto portare a incid… - reuters_italia : Cina protesta contro aereo spia statunitense in no-fly zone -