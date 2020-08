Tumori, scoperte 'barriere' anti-metastasi (Di mercoledì 26 agosto 2020) Milano, 26 ago. (Adnkronos Salute) - Agiscono come una sorta di barriera naturale anti-metastasi i fattori 'meccanici' scoperti dall'università Statale di Milano, in grado di controllare la migrazione cellulare attraverso cui un tumore può invadere l'organismo. Nello studio - pubblicato su 'Nature Cell Biology' - i ricercatori del Center for Complexity and Biosystems (Cc&b) dell'ateneo meneghino, insieme a collaboratori internazionali dell'università Radboud di Nijmagen (Nimega, Olanda) e delle università di Lipsia e Dresda (Germania), hanno dimostrato in particolare che "nel cancro al seno il passaggio tra migrazione cellulare singola e collettiva può essere controllato da una serie di fattori fisici e biochimici, tra cui la rigidità della matrice extracellulare e la stabilità delle giunzioni ... Leggi su liberoquotidiano

Roma, 26 ago. (Adnkronos Salute) - Batteri e virus 'buoni' alleati per combattere un tumore potenziando gli effetti delle terapie anti-cancro. "Studi condotti inizialmente sui topi dimostrano infatti ...

