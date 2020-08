Sulla Crypto Ag e i suoi sistemi di spionaggio va fatta chiarezza. Ora lo chiede anche un’interrogazione parlamentare (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tutti conosciamo Echelon, il sistema satellitare di intercettazioni più invasivo che ci sia, ma nessuno conosce Crypto Ag, l’azienda svizzera che per quasi cinquant’anni, dal 1970 fino al 1993, ha venduto strumenti per la crittografia ai servizi di intelligence di diversi Paesi del mondo. La Crypto Ag (Sabrina Provenzani ne ha scritto per Il Fatto ) è stata una specie di cancro dentro le nostre democrazie: fondata da un ingegnere svedese, rilevata nel ‘70 dalla statunitense CIA e dal BN, i servizi della Repubblica federale tedesca, la Crypto Ag svolgeva con grande facilità il proprio compito: vendeva ai propri clienti, tra cui molti Paesi membri della Nato, apparecchi tecnologici per la crittografia, e poi passava i codici per decifrali ai servizi Usa e tedeschi. Esiste una letteratura abbastanza ... Leggi su ilfattoquotidiano

InvestireSmart : Oggi ho pensato di sintetizzare le informazioni raccolte ad ora sulla piattaforma Nexo che risulta essere un buon r… - tohr___ : Ah... visto che siamo in tema... il Bitcoin non è altro che i nanetti (miners) di @rubino7004 incatenati nella bloc… - lecriptovalute : RT Il mercato crypto est-asiatico ha reagito velocemente alle notizie sulla valuta digitale nazionale di Pechino e… - ITCointelegraph : Il mercato crypto est-asiatico ha reagito velocemente alle notizie sulla valuta digitale nazionale di Pechino e sul… - lecriptovalute : Come funziona la #criptovaluta #NEM -

Ultime Notizie dalla rete : Sulla Crypto Sulla Crypto Ag e i suoi sistemi di spionaggio va fatta chiarezza Il Fatto Quotidiano I 5 trend più importanti per le crypto nel 2020

Il settore delle criptovalute è un posto in cui tutto cambia in un batter d’occhio. Nuove tecnologie, importanti operatori di mercato e trend si evolvono molto più rapidamente rispetto a qualsiasi alt ...

Twitch sale di livello con Bitcoin

Twitch, la piattaforma di streaming di Amazon, sembra voler rafforzare la propria strategia crypto. Il sito, che offre principalmente servizi per il livestreaming di videogiochi, offre attualmente il ...

Il settore delle criptovalute è un posto in cui tutto cambia in un batter d’occhio. Nuove tecnologie, importanti operatori di mercato e trend si evolvono molto più rapidamente rispetto a qualsiasi alt ...Twitch, la piattaforma di streaming di Amazon, sembra voler rafforzare la propria strategia crypto. Il sito, che offre principalmente servizi per il livestreaming di videogiochi, offre attualmente il ...