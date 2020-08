'Su PS4 è difficile trovare giochi indie'. Lo sviluppatore di Descenders lo dimostra in un video (Di mercoledì 26 agosto 2020) No More Robots, studio di sviluppo di Descenders, ha mostrato su Twitter quanto sia difficile scoprire giochi indie appena pubblicati su PlayStation Store, a seguito delle discussioni che lo sviluppatore ha avuto in passato sulle vendite di giochi indie su PS4.Mike Rose, sviluppatore dello studio, ha condiviso in un nuovo tweet quanto sia stato difficile per lui trovare Descenders durante la ricerca sul PlayStation Store, dato che si trova sotto programmi TV e DLC che tra l'altro non hanno come parola chiave il nome del gioco.La dimostrazione è stata fatta in seguito alle sue dichiarazioni ad inizio mese in cui ha affermato che le vendite di Nowhere Prophet su ... Leggi su eurogamer

