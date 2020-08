“Senza mascherina”: per Salvini arriva la multa di Mastella. La vendetta dell’ex Dc? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Benevento, 26 ago – Clemente Mastella vuole multare Matteo Salvini perché si è aggirato per la “sua” Benevento senza mascherina. L’ex Dc e più volte ministro, oggi sindaco del capoluogo di provincia campano, riferisce di aver “dato incarico ai vigili urbani di fare una relazione sulla mascherina mancata di Matteo Salvini e degli altri e se, come emerge dalle immagini, si dimostra il mancato rispetto delle regole, sarà sanzionato“. “Manifestazione non autorizzata e in totale spregio della normativa” Mastella, che a quanto pare vuole sfidare il governatore Vincenzo De Luca a chi è più “sceriffo”, fa riferimento alla manifestazione in via Traiano del leader della Lega, che ha incontrato i simpatizzanti ... Leggi su ilprimatonazionale

