Se la traduzione è una pratica inconfondibile

Ecco un libro che ci piacerebbe avere tra le mani: l'ha scritto David Karashima, romanziere e traduttore anglo-giapponese, il titolo in inglese è Who We're Reading When We're Reading Murakami, «Chi leggiamo quando leggiamo Murakami», e uscirà il primo settembre per Soft Skull Press, sigla indipendente di New York. Purtroppo per ora dobbiamo accontentarci della scheda editoriale, sperando che l'opera mantenga le promesse: «Trent'anni fa, quando le prime opere di Haruki Murakami furono tradotte, facevano parte di una collana di …

Bifest 2020 – Les traducteurs: recensione del giallo di Régis Roinsard

Il classico giallo da camera: non c’è, però, un assassino da smascherare, né un impeccabile detective pronto a mettere sotto pressione i sospettati. Il mistero da scoprire in Les traducteurs di Régis ...

