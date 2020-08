Samuel Peron positivo al Covid-19, sospeso Ballando con le Stelle (Di mercoledì 26 agosto 2020) È delle ultime ore la notizia della sospensione di Ballando con le Stelle a causa del Coronavirus. Il ballerino Samuel Peron, infatti, sarebbe risultato positivo al tampone effettuato nel primo giorno di prove. Sembrerebbe essere negativa, invece, la partner Rosalinda Celentano. Samuel Peron positivo al Covid-19, Ballando con le Stelle sospeso Sospese le riprese di Ballando con le Stelle. Il ritorno era stato annunciato per il 12 settembre, ma per il momento, la 15esima edizione non si farà. Il ballerino Samuel Peron è infatti risultato positivo al Covid-19 dopo ... Leggi su velvetgossip

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - repubblica : 'Ballando con le stelle', Samuel Peron positivo: sospese le prove - oliperla : RT @VanityFairIt: Anche loro positivi al Covid-19. E lo show di Milly Carlucci, in onda dal 12 settembre, è stato momentaneamente bloccato… - leggoit : Covid a Ballando con le stelle: cosa svela Selvaggia Lucarelli su Samuel Peron e Rosalinda Celentano - lacavaz : RT @HuffPostItalia: Positivo al Covid il ballerino Samuel Peron: paura a 'Ballando con le stelle' -