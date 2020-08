Roma, colpo nella notte: usano un furgone come ariete per smurare e portare via il bancomat vicino al Commissariato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Hanno usato un furgone bianco come ariete, le 4 persone che martedì intorno alle 5 del mattino hanno smurato e portato via il bancomat di via San Francesco a Ripa, al civico 165, a Trastevere, a pochi passi dal Commissariato. I malviventi, incuranti della vicinanza con la polizia, hanno agito con rapidità e precisione: usando il furgone hanno sfondato la vetrata di un esercizio pubblico – un fast food di vendita kebab – per raggiungere l’ATM, che non era ancorato, ma era un box esterno come quello che si trova anche nei centri commerciali. Sradicarlo è stato facilissimo, vista la blanda ancoratura sul retro: i banditi lo hanno poi caricato a mano sul furgone e sono figgiti prima che le forze ... Leggi su ilcorrieredellacitta

