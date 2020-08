Ponza, barca esplode nel porto: tre persone scaraventate in acqua (Di mercoledì 26 agosto 2020) La barca è esplosa durante il rifornimento e una famiglia si è gettata in mare: attimi di grande paura al porto di Ponza. Si è sfiorata la tragedia oggi pomeriggio nella ridente Ponza. Intorno alle 14 un’imbarcazione privata di circa 9 metri, ormeggiata in porto, ha preso fuoco: prima si è udita una forte esplosione, … Leggi su viagginews

repubblica : Fa benzina ed esplode al distributore, tragedia sfiorata in una barca a Ponza - rep_roma : Fa benzina ed esplode al distributore, tragedia sfiorata in una barca a Ponza [di CLEMENTE PISTILLI] [aggiornamento… - aderenzis1 : Fa benzina ed esplode al distributore, tragedia sfiorata in una barca a Ponza - emozioniegioiel : Fa benzina ed esplode al distributore, tragedia sfiorata in una barca a Ponza - Leandro23870790 : RT @SkyTG24: Ponza, esplode una barca nel porto: tre feriti lievi -