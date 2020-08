Pensione: ai caregiver spettano contributi in più? (Di mercoledì 26 agosto 2020) In Italia la figura del caregiver familiare è molto importante visto che assiste gratuitamente il familiare invalido. In questo modo il lavoro di cura, oltre a rappresentare un valore aggiunto per la famiglia stessa e per il disabile, rappresenta anche un risparmio per le casse dello Stato (se il disabile, ad esempio, fosse ricoverato in lunga degenza le spese della sua cura ed assistenza ricadrebbero proprio sui fondi statali). Ma non per questo a tale figura sono riconosciuti incentivi per il pensionamento, fatta eccezione per due misure previdenziali. Pensione e caregiver Un lettore scrive per chiedere: Spett., vorrei sapere se come caregiver ( assisto mia moglie invalida civile con accompagno e sono disoccupato da vari anni) ho diritto a contributi per raggiungere quota 100 attualmente ... Leggi su notizieora

