Napoli, Osimhen e Rrahmani si presentano: la conferenza (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiEra il giocatore più atteso di tutti in questo ritiro estivo a Castel di Sangro. Victor Osimhen, ex Lille, il calciatore più pagato della storia del Napoli, è l’attaccante che dovrebbe trascinare il club azzurro dal prossimo anno. Oggi finalmente si è presentato al popolo partenopeo. Lui e anche Amir Rrahmani, i due nuovi acquisti del Napoli, hanno parlato in conferenza stampa alle ore 15 al Palasport di Castel di Sangro. Di seguito le parole in conferenza: Osimhen – “Il mio rapporto con il Presidente e il Mister è ottimo. Ho ricevuto grandi manifestazioni di affetto da tutti i tifosi sin da subito. Per un giovane giocatore come me le motivazioni sono importanti. Il Presidente ed il mister ... Leggi su anteprima24

