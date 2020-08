Musumeci: 'Non abbiamo ricevuto risposte, e questo mi fa rabbia. I centri di accoglienza sono inadatti in condizioni di epidemia' (Di mercoledì 26 agosto 2020) 'Perchè questo scontro istituzionale se io finora ho avuto un grande spirito di collabroazione? I nostri medici sono i primi ad accorrere quando arriva una nave di migranti? Come si puo dire che non ... Leggi su tg.la7

matteosalvinimi : MUSUMECI: 'SE NON LO FA IL GOVERNO, METTEREMO NOI I SIGILLI IN TUTTI I CENTRI DI ACCOGLIENZA' #vociitaliane - matteosalvinimi : Non mi bastavano i processi per “sequestro di persona”: la sinistra (nella persona del signor Faraone) mi ha denunc… - davidefaraone : Ho denunciato Salvini e Musumeci per procurato allarme, abuso d’ufficio e diffamazione. La Sicilia non è un lazzare… - LoredanaNavarra : RT @AmataSalvo: @davidefaraone L'avete trasformata voi del #PD, del #M5S e di #ItaliaViva in un lazzaretto, permettendo lo sbarco di clande… - WCOCHISE : RT @giusvo: Il parroco: 'A voi che gioite per l'ordinanza anti-migranti di Musumeci dico, non venite più a messa' Grande don Lorenzo. Sepo… -