Muriqi Lazio, il Fenerbahce: «Parte alle nostre condizioni» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Muriqi Lazio: il Fenerbahce ribadisce la propria posizione in merito alla trattativa con i biancocelesti per l’attaccante Selahattin Baki, membro della dirigenza del Fenerbahce, ha fatto il punto sulla trattativa con la Lazio per l’attaccante Vedat Muriqi. «Non ci sono novità, abbiamo fatto un comunicato e resta valido. Se dovessero essere soddisfatte le nostre richieste, allora il giocatore partirà». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

fbmaarket : Ballano circa 2 milioni tra richiesta del Fenerbahce e offerta della Lazio per #Muriqi. - frapietrella : Enner Valencia a Istanbul per firmare con il @Fenerbahce. Libererà Muriqi alla #Lazio. Il retroscena è che la Lazio… - akbasinho : RT @MarcoValerioBav: Ancora Baki: 'Il Fenerbahce non è un club vuole vendere, siamo una grande società. Tutti hanno un prezzo, se dovesse a… - FBFO1907 : RT @MarcoValerioBav: Ancora Baki: 'Il Fenerbahce non è un club vuole vendere, siamo una grande società. Tutti hanno un prezzo, se dovesse a… - MarcoValerioBav : @FabrizioSapia @Max_883 La Lazio vuole un giocatore forte fisicamente, bravo di testa, che dia una variante di gioc… -