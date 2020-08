Luca Palamara, ministero di Giustizia valuta di costituirsi parte civile nell’eventuale processo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il guardasigilli Alfonso Bonafede ha attivato una serie di verifiche interne al ministero per accertare se sussistono i margini per costituirsi parte civile nei confronti di Luca Palamara. L’ex presidente dall’Anm è accusato di corruzione dalla procura di Perugia e i magistrati ieri ne hanno chiesto il rinvio a giudizio. Qualora gli accertamenti diano esito positivo, si apprende da fonti ministeriali, il numero uno di via Arenula ha manifestato l’intenzione di procedere senza indugio, dal momento che ritiene il suo ministero “persona offesa” nell’eventuale processo a carico del magistrato (ora sospeso dalle funzioni). Palamara è accusato di avere ricevuto il pagamento di diversi ... Leggi su ilfattoquotidiano

