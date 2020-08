Lampedusa, incidente per un peschereccio: marinaio muore annegato (Di mercoledì 26 agosto 2020) Dramma a Lampedusa dove, nella prima serata di mercoledì, un peschereccio con a bordo tre marinai è affondato. La tragedia si è consumata in pochi minuti, subito dopo che l’imbarcazione aveva preso il largo. A nulla è valso il tempestivo intervento della motovedetta della guardia di finanza, per uno dei marinai non c’è stato scampo. Sull’isola è stato proclamato il lutto cittadino. Affonda un peschereccio Non c’è pace per Lampedusa, l’isola al centro della nuova ondata migratoria oggi piange un nuovo morto in mare. Si tratta del pescatore 59enne Giovanni Bono, l’uomo si trovava a bordo del Valeria III insieme ad altri due colleghi quando all’improvviso si è consumato il dramma. Il peschereccio ... Leggi su thesocialpost

