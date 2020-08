Lady Gabriella e Sophie Winkleman, cugine della regina Elisabetta, scelgono il palcoscenico (Di mercoledì 26 agosto 2020) Chi è Lady Gabriella di Windsor sfoglia la gallery Meghan Markle non è stata la prima attrice a fare la sua entrata nella corte britannica. In un chiacchieratissimo royal wedding avvenuto la bellezza di 11 anni fa, Lord Frederick Windsor, primogenito del principe Michael di Kent e quindi cugino in secondo grado della regina Elisabetta, sposava Sophie Winkleman, attrice già molto nota. La coppia ha due figlie – Maud, 7 anni, e Isabella, 4 – e, forte del fatto che ... Leggi su iodonna

Meghan Markle non è stata la prima attrice a fare la sua entrata nella corte britannica. In un chiacchieratissimo royal wedding avvenuto la bellezza di 11 anni fa, Lord Frederick Windsor, primogenito

