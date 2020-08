La resa di Conte è la vittoria di Zhang (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nel giorno in cui ha scoperto di non aver perso un allenatore, Antonio Conte, potendo così proseguire nel suo progetto di crescita, l'Inter ha trovato anche un vero presidente. La resa di Conte (perché di resa si è trattato) è stata la vittoria di Steven Zhang, giovane figlio di mister Suning che fin qui era rimasto abbastanza nell'ombra ma che i fatti delle ultime settimane hanno portato alla ribalta. E' lui il vincitore dello psicodramma del tecnico salentino, il tormentone nato in inverno ed esploso dopo il lockdown che ha portato il club sull'orlo di una clamorosa spaccatura. Niente di tutto questo.Conte resta e restano anche i dirigenti da lui Contestati. Resta la supremazia della proprietà e della società ... Leggi su panorama

Davide_kun85 : RT @capuanogio: La resa di #Conte e la vittoria di Steven #Zhang ?? - doppiam79 : @capuanogio La resa di #Zhang e la vittoria di #Conte . È finita così perché Conte voleva i soldi e zhang non ne vo… - capuanogio : La resa di #Conte e la vittoria di Steven #Zhang ?? - antoniovinci8 : La resa dei conti? O la resa di #Conte ? Nessuna delle due, si raddoppia. Aspettando #Messi - m_triglia : #AntonioConte #Inter Che la resa dei conti sia solo rinviata? @DanieleGarbo per Allonsanfan -