Kingdom Hearts Melody of Memory: Data di uscita annunciata (Di mercoledì 26 agosto 2020) Square Enix Ltd., e Disney hanno annunciato oggi che il nuovissimo rhythm game d’azione, Kingdom Hearts Melody of Memory, arriverà il 13 novembre su Nintendo Switch, PlayStation®4 e Xbox One, inclusa Xbox One X. In Kingdom Hearts Melody of Memory, ti aspettano i più amati personaggi Disney, amici, nemici e moltissime avventure! I giocatori potranno vivere ed esplorare la musica viaggiando attraverso mondi pieni di sfide di azione musicale, collezionando e imparando lungo il cammino più di 140 canzoni della serie Kingdom Hearts.Da soli, insieme agli amici o alla famiglia, in cooperativa locale o multiplayer online, i giocatori dovranno sconfiggere potenti nemici e boss per raggiungere la ... Leggi su gamerbrain

ForexOnlineMeIt : Kingdom Hearts Melody of Memory sarà disponibile in Europa dal 13 novembre! - oliointestainc : la tl impazzita per kh i feel you specialmente perché mi sono svegliata 1 ora fa non capivo niente e il mondo che m… - omniacrystallis : La versione per Nintendo Switch del gioco includerà una modalità aggiuntiva rispetto alle altre versioni chiamata '… - itsgreenice : Lol, Square Enix, non pagheró mai 60€ per Kingdom Hearts Melody Of Memory, ti stai adagiando un po' troppo sugli al… - AkibaGamers : Durante il Nintendo Direct Mini dedicato ai titoli di terze parti è stata annunciata la data di lancio per KINGDOM… -