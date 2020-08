Il San Raffaele conferma: «Briatore positivo al test Covid» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Alla fine, dopo 24 ore di annunci e smentite, è stato lo stesso Ospedale San Raffaele di Milano a togliere ogni dubbio. Flavio Briatore è risultato positivo al test Covid. L’imprenditore si era recato presso la struttura meneghina per una patologia – la prostatite di cui aveva parlato ieri sera Daniela Santanché a In Onda e confermata da lui stesso sui social – che nulla aveva a che fare con il Coronavirus. Dal test, effettuato su ogni paziente (come da protocollo) è emersa la sua positività. LEGGI ANCHE > Anche Briatore conferma il ricovero per prostatite, ma non smentisce l’eventuale positività «Flavio Briatore si è rivolto ... Leggi su giornalettismo

